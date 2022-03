Os casos de covid-19, á alza, con 234 novos positivos e tres hospitalizados máis nun día

Novo día de subida de casos activos e de novos positivos de covid-19 na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés. Este venres 11 de marzo hai 2.327 pacientes coa infección activa, 120 máis que o xoves, despois de confirmarse na última xornada 234 novos positivos. O xoves foran 215 novos positivos, unha cifra similar.

O último balance oficial do Sergas, con datos das seis da tarde do xoves, tamén mostra que hai tres pacientes máis hospitalizados na área sanitaria. En concreto, hai 47 fronte aos 44 do último balance.

Non se rexistraron cambios na unidade de coidados críticos do Hospital Montecelo, onde se manteñen tres pacientes ingresados, pero si en planta de hospitalización convencional, pois hai nos hospitais pontevedreses 44 enfermos fronte aos 41 do día anterior. Son 41 en Montecelo e tres no Hospital do Salnés.

Desde o inicio da pandemia curáronse na área sanitaria 56.967 pacientes, dos que 116 recibiron o alta na última xornada, e faleceron 263, o último o mércores en Montecelo.

Ata o momento, realizáronse 403.475 probas PCR, das que 299 foron nas últimas 24 horas; 236.037 test de antíxenos, 575 na última xornada; e 125.863 probas doutra natureza, 158 desde o último balance.

EVOLUCIÓN EN GALICIA

A nivel autonómico, o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 19.441, dos que 350 están hospitalizados, 27 en UCI, 323 en unidades de hospitalización. Ademais, hai outros 19.091 en corentena no seu domicilio.

Polo de agora, en Galicia hai un total de 492.980 persoas curadas e faleceron 3.145 con covid-19, as últimas catro persoas falecidos o mércores e o xoves, todas elas con patoloxías previas.

Trátase dunha muller de 86 anos que faleceu o mércores na área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza; e tres falecidos o xoves: un home de 97 anos na área sanitaria da Coruña e Cee; un home de 86 anos na área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza; e unha muller de 93 anos na área sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras.

Por áreas sanitarias, hai 3.899 pacientes da área da Coruña, 2.355 da de Lugo, 2.806 da de Ourense, 2.327 da de Pontevedra, 3.507 da área de Vigo, 3.268 da de Santiago e 1.193 da de Ferrol.

En Galicia realizáronse 3.730.334 probas PCR e administráronse 6.576.166 doses de vacina contra a covid-19.