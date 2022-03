Preocupación entre os veciños de Noalla polo atraso no despregamento de fibra óptica

O concelleiro da parroquia de Noalla, Daniel Arosa, acompañado do enxeñeiro encargado do inventario de telecomunicacións do municipio, Javier Fernández, acudiron este xoves a unha reunión cunha vintena de veciños dun tramo da costa da Lanzada preocupados polo atraso no despregamento de fibra óptica na zona.

Durante o encontro, expúxose os pasos dados ata o momento desde o goberno local nunha materia cuxa competencia recae directamente sobre o Goberno de España que é quen xestiona as telecomunicacións e as operadoras que despregan a fibra.

"Entendo a vosa impotencia e o voso cabreo, pero o Concello o que pode facer é poñer a disposición das operadoras de telefonía as súas canalizacións para facilitarlles á extensión da fibra e iso estamos facendo", explicou Arosa.

A elaboración do inventario de telecomunicacións permitiu ao Concello obter unha radiografía da situación da fibra óptica no municipio e poder contactar coas operadoras con despregamento en cada zona para poñer á súa disposición as canalizacións municipais, solicitar a extensión de fibra a través escritos e de alegacións aos plans Peba. Nestes momentos, está a despregarse fibra na contorna do colexio do Telleiro e o Concello solicitou que prolonguen a fibra ata o núcleo de poboación máis próximo.

Nestes momentos, en Noalla son dous as operadoras que están a despregar fibra, Telefónica e R, e hai outra operadora que se puxo en contacto co Concello porque está interesada en estender a fibra no municipio e Noalla está entre as súas zonas de interese. O Concello reunirase a próxima semana para expoñerlle a dispoñibilidade de uso das canalizacións municipais co obxectivo de axilizar os trámites en todas as parroquias.

Os veciños de Noalla afectados pola falta de fibra reunirán todas as referencias catastrais das súas vivendas e os seus negocios que o Concello fará chegar a esta empresa.

A maior parte do Concello de Sanxenxo dispón de acceso a banda ancha, pero hai importantes zonas que carecen do servizo. Aínda sen executar, pero con previsión de finalización en 2022 atópanse os lugares de Recarei, Freixeiro e Iglesia en Bordóns; Empalme e O Vilar en Vilalonga e zonas de Noalla na contorna da Lanzada.

Para outros puntos que quedaron fóra dos Plans de Expansión de Banda Ancha, o Concello presentou alegacións que espera que se teña en conta no plan do próximo ano. Trátase de Gondar de Arriba, os núcleos de Contumil e A Revolta en Nantes e unha ampla relación de lugares situados en Noalla: Os Caseiros, Codesal, Salgueiro de Mato, Iglesia, Cova de Pazos, Tramalleiro, O Pombal, Mourelos, Quintáns, Telleiro, Fonte de Ons e A Revolta.