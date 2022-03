A praza de abastos de Vilagarcía activará este ano o servizo a domicilio

Preto de 200.000 euros investirá o goberno municipal de Vilagarcía no proxecto de dinamización e modernización da praza de abastos, pensado para adaptarse ás necesidades actuais dos consumidores e para acadar un funcionamento sostible e eficiente das instalacións.

Estas actuacións, que serán financiadas con fondos europeos Next Generation, estarán orientadas á transformación dixital e do punto de venta dos negocios, a actuacións de sustentabilidade e economía circular, a formación para o sector comercial e a intervencións en materia de adecuación de espazos, eficiencia enerxética e xestión de residuos.

Así, dúas das primeiras medidas a executar serán rematar o paso da iluminación do edificio á tecnoloxía LED ata completar toda a instalación e a instalación de paneis solares que xeren enerxía para autoabastecer as instalacións do mercado público.

Para garantir unha xestión de residuos sostible e respectuosa co medio ambiente porase en marcha un sistema de reciclaxe para todo tipo de desperdicios, orgánicos e non orgánicos, que xere a actividade da praza, incluído un sistema de compostaxe con contedores específicos.

As accións proxectadas polo Concello buscan tamén actualizar a praza e adaptala ás necesidades dos clientes potenciais que, en moitos casos, non compran nelas por ter horarios incompatibles coa xornada laboral.

Para salvar este obstáculo porase en marcha un servizo de compra a distancia (vía telefónica ou a través de internet) e entrega a domicilio, para o cal adquirirase un vehículo eléctrico para as entregas dentro do termo municipal.

Para facilitar que veciños doutros municipios poidan tamén mercar na praza de abastos sen necesidade de desprazarse, o que ás veces supón un inconveniente, tamén se lles ofrecerá entrega a domicilio, neste caso mediante un servizo de xestión indirecta a contratar cunha empresa de reparto ou de transporte.

Esta medida implica habilitar no edificio do mercado unha oficina dende onde se xestionen e organicen os pedidos e o reparto.

Como complemento a esta medida, tamén se prevé a instalación no edificio de dun punto de recarga para automóbiles eléctricos que, ademais de cubrir as necesidades do vehículo a adquirir, tamén estará aberto á cidadanía.

Nesta mesma liña de tratar de facilitar ao consumidor que merque na praza de abastos, tamén se instalará no edifico unha liña de taquillas frigoríficas que permita que unha persoa poida realizar a súa compra por teléfono ou internet e pasar a recollela a calquera hora día.