Quirónsalud crea en Pontevedra unha unidade de coloproctoloxía para previr enfermidades de colon e recto

Fernando Santos e Wilson Rodríguez © Quirónsalud Miguel Domínguez

O hospital Quirónsalud Miguel Domínguez aumenta a súa carteira de servizos en Pontevedra coa creación dunha unidade de coloproctoloxía, unha especialidade que se encarga do diagnóstico e tratamento das enfermidades relacionadas co colon, o recto e a rexión anal.

Á fronte deste servizo, relativo á cirurxía xeral e do aparello dixestivo, estarán os médicos especialistas Fernando Santos e Wilson Rodríguez.

Desde o hospital pontevedrés explican que esta unidade conta coa tecnoloxía máis avanzada para realizar probas de detección e seguimento, así como cirurxías minimamente invasivas como a cirurxía endoscópica e laparoscópica.

Estas técnicas proporcionan beneficios ao paciente, segundo Quirónsalud, como unha menor reacción inflamatoria, de inmunodepresión e de infeccións, un postoperatorio e estancia hospitalaria máis curtos e unha volta á vida sociolaboral máis rápida.

Fernando Santos, con máis de quince anos de experiencia, coordinará esta unidade. É licenciado en Medicina e Cirurxía do Aparello Dixestivo pola Universidade de Salamanca e está especializado en cirurxía laparoscópica tanto en enfermidades benignas como en oncolóxicas.

O cirurxián xeral Wilson Rodríguez, pola súa banda, formouse en cirurxía colorrectal e proctológica e en cirurxía laparoscópica colorrectal. Ademais dos seus dez anos de experiencia, tamén está especializado en cirurxía laparoscópica e cirurxía minimamente invasiva.

CANCRO DE COLON E RECTO, O SEGUNDO DE MAIOR INCIDENCIA

O informe 'As cifras do cancro en España 2022' realizado pola Sociedade Española de Oncoloxía Médica, sinala que os tumores de colon e recto sitúanse entre os máis frecuentemente diagnosticados no mundo.

Estiman que será o segundo cancro máis frecuentemente diagnosticado en homes e mulleres en España en 2022, cun total de 28.862 novos casos de cancro de colon e recto en homes, e 16.508 novos casos en mulleres, segundo a Rede Española de Rexistros de Cancro.

Os expertos destacan a vantaxe de realizar un diagnóstico precoz para previr estas enfermidades, en concreto, a maneira máis eficaz de reducir o risco de cancro colorrectal é realizándose probas periódicas de detección a partir dos 45 anos de idade.

Outras recomendacións son unha alimentación baixa en graxas animais e rica en froitas, verduras e grans integrais; manter un peso saudable e promover unha actividade física dunha intensidade moderada.