Eva González, segunda mellor nota do MIR de Radiofísica de España © Concello de Sanxenxo

O alcalde, Telmo Martín, e a concelleira de Educación, Paz Lago, recibiron este mércores á vilalonguesa Eva González que obtivo a segunda mellor nota do MIR de RadioFísico Interno Residente en España e a primeira de Galicia.

"É un orgullo para Sanxenxo ter unha moza coma ti no noso municipio e desexámoste toda sorte nun futuro laboral que seguro estará cheo de éxitos e que, no caso da túa especialidade, axudarán a salvar vidas", asegurou o rexedor.

E foi precisamente esa motivación, axudar a outras persoas, o que fixo que Eva González centrase a súa especialidade en Radiofísica."Co cancro do meu avó descubrín unha aplicación práctica do que eu estaba estudando e dinme conta da importancia que podía ter no tratamento de medicina nuclear e radioterapia", explica.

Agradecida co recoñecemento que está a recibir tanto por parte do presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, como desde o Concello de Sanxenxo, Eva González, que se fixo co segundo posto de 40 prazas dispoñibles, deberá decidir se se formará como residente en Galicia, Canarias, Valencia ou Granada.

"Para min é un honor que me recibades e recoñazades o meu esforzo e traballo académico", sinalou.

Eva González estudou no CEIP O Cruceiro e o IES de Vilalonga onde se lle espertou o seu interese pola física. "Sempre fun aplicada, a verdade, e responsable cos estudios", recoñece. Tras aprobar con bos resultados cada curso de carreira, licenciouse na Universidade de Santiago en xullo de 2021. En setembro, iniciou a súa preparación do MIR, en xaneiro presentouse e en febreiro, través dunha amiga, soubo o excelente resultado nas probas.

"Chamoume unha amiga para felicitarme e así me enterei. Foi unha sorpresa porque non saira contenta da proba", explica.