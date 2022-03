Atraco coitelo en man: "Ou me dás o diñeiro ou isto vaise poñer moi feo"

"Ou me dás o diñeiro ou isto vaise poñer moi feo". Esta ameaza, acompañada por un coitelo, logrou amedrentar á empregada dun despacho de panadería de Pontevedra que, a finais do mes de febreiro, foi vítima dun roubo con intimidación.

Agora, a Policía Nacional logrou deter o suposto ladrón, un veciño de Pontevedra de 27 anos con antecedentes policiais ao que se atribúe un delito de roubo con intimidación.

A detención foi resultado dunha investigación na que se implicaron policías de varias unidades da Comisaría Provincial de Pontevedra, entre eles, efectivos da Brigada de Policía Científica.

Lograron tomar pegadas do coitelo supostamente utilizado no atraco e, en base a esa proba e a un recoñecemento fotográfico do ladrón, ataron as probas que permitiron deterlle.

Segundo informou a Policía Nacional, o ladrón entrou no local, situado na rúa Benito Corbal, cunha man vendada e comezou a golpear o mostrador cun coitelo que esgrimiu ante ela de modo ameazante gritando: "Ou me dás o diñeiro ou isto vaise poñer moi feo".

Tras levar a recadación da caixa rexistradora, máis de 600 euros, saíu fuxindo con dirección á praza da Ferrería e unha testemuña viu como lanzou o coitelo a unha papeleira.

Unha patrulla da Policía Local de Pontevedra que se atopaba pola zona custodiou a papeleira á espera de que chegase unha dotación do Corpo de Bombeiros para abrila

Axentes da Policía Científica recolleron o coitelo e realizaron a pertinente toma de vestixios.

O 7 de marzo a investigación policial deu os seus froitos, lograron identificar o sospeitoso e detivérono.