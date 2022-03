Concentracións silenciosas nos concellos en apoio a Ucraína

A maioría dos concellos acolleron este mércores concentracións silenciosas ás portas das casas consistoriais, de cinco minutos de duración, convocadas pola Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

O obxectivo era o de transmitir o apoio e agarimo desde os municipios a todas as persoas que están a padecer as graves consecuencias do conflito bélico desencadeado desde hai unhas semanas pola Federación Rusa contra Ucraína.

O alcalde, Luciano Sobral, lembrou que as familias do Concello de Poio que estean dispostas a acoller a persoas refuxiadas poderán solicitar información poñéndose en contacto co departamento de Servizos Sociais, chamando ao número de teléfono 986872401.

O Concello da Lama ten previsto enviar este xoves, a través da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil Oitavén-Tea o primeiro cargamento de material recollido no consistorio con destino ás vítimas da guerra de Ucraína.