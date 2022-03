8M | Peregrina Malleiro e Lourdes Peleteiro, as protagonistas do Día da Muller na Lama

A Lama acolleu un emotivo acto de homenaxe a Peregrina Malleiro Teixeira e Lourdes Peleteiro Rial, dúas cociñeiras xa xubiladas do comedor escolar do CEIP da Lama que ao longo de moitas décadas foron as encargadas dos menús cos que se alimentaron moitas xeracións de alumnos.

O acto, promovido pola Asociación de Mulleres en Igualdade de Cerdedo-Cotobade, A Lama e Ponte Caldelas (AMI), que preside Raquel Touriño, contou coa colaboración das responsables do CIM da Lama, Adriana Fontaíña e Galiza Aguete e do tenente de alcalde e concelleiro de Igualdade, David Carrera.

Durante o mesmo, fíxose entrega dunhas láminas deseñadas pola artista local María Porto Valladares, veciña de Tourón, que foron recepcionadas con emoción polas homenaxeadas.

Momentos antes de iniciarse a entrega de agasallos deuse lectura a un manifesto sobre o 8 de marzo no que se renovou a vontade activa da administración local de seguir traballando pola igualdade real entre homes e mulleres, contribuir a erradicar os comportamentos machistas e sexistas e condenar e impedir calquera acto de violencia de xénero contra as mulleres.