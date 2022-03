8M | Marín destaca o "exemplo" das mulleres profesionais do sector do transporte

Marín elixiu este 8 de marzo ás mulleres profesionais do transporte como protagonistas da súa conmemoración deste Día Internacional da Muller, cun acto que se celebrou este mediodía no salón de plenos do Concello.

A taxista Amparo Omil González, a condutora da Brilat María Esther Chazo Angueira ou a comandante da Escola Naval Militar, Yolanda Paredes Conesa, estiveron entre as homenaxeadas, que foron compartindo as súas experiencias laborais.

Todas coincidiron en que os inicios son complexos e, tal e como explicaba Yolanda, "parece que tes que demostrar máis que os teus compañeiros". Con todo e pesar das dificultades quixeron recomendar o seu traballo a outras mulleres.

A alcaldesa de Marín, María Ramallo, destacou que mulleres como elas "están cambiando o mundo, creando oportunidades de emprego para as mulleres en traballos aínda moi masculinizados" como o do transporte.

Tras pedir que neste 8M "sigamos mirando cara adiante", Ramallo reivindicou estar "alerta" para as novas maneiras de vivir que trouxo consigo a pandemia non supoña un retroceso "nos pasos que levamos dado e que tanto custaron, porque sabemos que os coidados e os labores domésticos sempre recaen en nós, máis aínda estando na casa".