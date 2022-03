Política Social pide "máis axilidade" ao Concello para as obras das residencias Campolongo e a de Amancio Ortega

Visita da conselleira de Política Social, Fabiola García, á residencia de maiores Saraiva Sénior © Mónica Patxot Visita da conselleira de Política Social, Fabiola García, á residencia de maiores Saraiva Sénior © Mónica Patxot Visita da conselleira de Política Social, Fabiola García, á residencia de maiores Saraiva Sénior © Mónica Patxot Visita da conselleira de Política Social, Fabiola García, á residencia de maiores Saraiva Sénior © Mónica Patxot

A conselleira de Política Social, Fabiola García, aproveitou este martes a visita institucional á pontevedresa residencia Saraiva Sénior para pedir ao Concello de Pontevedra maior "axilidade" na tramitación das licenzas de obra para a futura residencia de maiores da Fundación Amancio Ortega e para a reforma da residencia pública de Campolongo.

Explicou a mandataria popular que o inicio das obras da primeira está á espera da licenza de obra desde o 9 de novembro e desde abril do 2021 agardan polo permiso para a reforma da segunda. "Trasladamos tamén a vontade de colaboración ao Concello de Pontevedra e que nos axilice ou máximo posible esa licenza para comezar canto antes a construción", dixo García.

Con respecto á residencia da Fundación Amancio Ortega, sinalou que "estamos desexando entrar o antes posible con esa pala para construir unha residencia que é moi necesaria en Pontevedra. Son 120 prazas públicas e unha construción de máis de 12 millóns de euros que vai financiar íntegramente a Fundación". Mentres que sobre a reforma de Campolongo, na que a Xunta investirá 3,6 millóns de euros, explicou que servirá para "facilitar ou traballo dous funcionarios e mellorar ou confort de todos vos residentes".

Do mesmo xeito, referiuse a conselleira á residencia que Domus VI abrirá nas dependencias do antigo cuartel da Garda Civil para confirmar que "xa está feita e nos próximos días se lle concederá a licenza de actividade para entrar en servizo ou máis pronto posible".

O motivo da visita da responsable de Política Social foi o de coñecer de primeira man o funcionamento da residencia de maiores que Saraiva Sénior ten na céntrica rúa pontevedresa Saraiva Sénior. "Visitamos esta residencia porque xa leva moitos anos aplicando ese novo modelo de Residencias de Galicia", recoñeceu a dirixente despois de debullar cada un dos piares sobre o que se basea a política de atención aos maiores do executivo autonómico.

Un comité asesor sociosanitario formado por profesionais das universidades galegas, médicos, profesionais do sector social, traballadores das residencias, familiares e usuarios das mesmas, en estreita colaboración coa Xunta, elaboraron un novo modelo de residencias que xa se está aplicando en boa parte dos centros residenciais da terceira idade de Galicia.

Trátase dun documento que recolle a aposta por "melloras estruturais e arquitectónicas, unidades de convivencia máis pequenas, de 25 persoas; máis espazos verdes na residencia e un trato máis cercano ao usuario e aos familiares", detallou García. A incorporación de novas tecnoloxías para facilitar o traballo dos profesionais e achegar comodidade aos usuarios é outro dos piares deste plan, que tamén fomenta "unha maior coordinacion entre o ambito social e o sanitario con profesionais dos centros de saúde maís preto dos usuarios", rematou a conselleira.

Sobre a atención ás persoas maiores e os servizos postos en marcha polo seu departamento, explicou Fabiola García que Galicia "multiplicou por 16" o número de usuarios do Servizo de Axuda non Fogar que se sitúa agora en 24.000 persoas. Ademais existe un programa para ampliar as unidades de Convivencia Diurna, coñecidas como Casa do Maior, nas que cinco persoas conviven durante oito horas ao día acompañados doutros maiores e coa atención de profesionais, pero polas noites regresar a durmir aos seus domicilios.

Doutra banda, o servizo de teleasistencia presta atención a máis de 7.500 galegos e galegas.