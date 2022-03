"Satisfacción" en Saraiva Sénior pola sentenza que avala o despedimento da traballadora que se negou a facerse test de antíxenos

Visita da conselleira de Política Social, Fabiola García, á residencia de maiores Saraiva Sénior © Mónica Patxot

A directora da residencia Saraiva Sénior, Lucía Saborido, amosouse satisfeita este martes pola sentenza publicada recentemente na que o xuíz avalaba a decisión da empresa de despedir a unha traballadora por negarse en reiteradas ocasións a realizar test de antíxenos para previr contaxios por covid-19 no centro residencial.

"Estamos satisfeitos coa sentenza", recoñeceu a responsable da residencia situada na céntrica rúa Don Gonzalo de Pontevedra. "Por encima dos dereitos individuais está o dereito común e sobre todo nesta pandemia, que está a afectar ao noso sector con máis agravio. As persoas maiores teñen que estar protexidas e todas as persoas que os acompañamos no día a día debemos contribuír a que estean da mellor forma posible", engadiu Saborido.

Todos os traballadores desta residencia sométense a probas de antíxenos cando presentan algún tipo de síntoma compatible coa covid-19. Ademais, cada semana realízase un cribado entre o persoal e cada un dos empregados debe someterse a probas ao reincoporarse ao seu posto de traballo despois das súas vacacións, explicou a directora.

Esta declaración realizouna no contexto da visita institucional da conselleira de Política Social, Fabiola García, quen destacou que "é a primeira sentenza deste tipo en España".

Sobre o contido da mesma, a mandataria sinalou que "é moi razoable que as persoas que traballan en centro residencial teñan que pasar eses cribados e facer test de antíxenos, porque máis importante que traballar nun centro sanitario é protexer ás persoas maiores, que o pasaron moi mal durante estes dous anos e que tiveron que privarse de moitísimas cousas. A persoa que o está a coidar debe estar protexida da covid-19".