Semana de borrascas nas Rías Baixas e temperaturas en lixeiro ascenso

Persoas con paraugas en Pontevedra © Cristina Saiz

Este luns preséntase como unha xornada de transición na que se perde a influencia anticiclónica debido á chegada dunha fronte moi activa pola noite a Galicia. Ao longo da tarde aumentarán as nubes, segundo informan a través o servizo de Meteogalicia. A fronte traerá precipitacións localmente fortes na metade oeste a últimas horas do día e tamén se localizará neve a partir dos 1.000 metros de altura.

As temperaturas mínimas experimentarán un lixeiro descenso, con xeadas, mentres que as máximas ascenderán situándose nas Rías Baixas entre un grao e 15. O vento soprará frouxo de compoñente sur durante o día, intensificándose ao longo da noite, con refachos fortes no litoral e nas zonas altas.

O martes 8, tras o paso da fronte, Pontevedra quedará nunha zona de chuvascos. Ao longo do día, os ceos alternarán nubes e claros con chuvascos máis frecuentes e intensos durante a mañá e que irán desaparecendo ao longo da xornada. As temperaturas mínimas ascenderán entre moderado e notablemente, mentres que as máximas seguirán sen cambios, situándose entre 7 e 15 graos.

Os ventos soprarán moderados en xeral, comezarán sendo de compoñente sur, pero irán cambiando a oeste ao longo do día. Pola noite, volverán soprar de sur.

Xa o mércores, Galicia continuará baixo a influencia dunha borrasca centrada ao oeste de Irlanda, con réxime de ventos do sur. Espéranse ceos parcialmente cubertos, con chuvascos probables en toda a provincia. As temperaturas manteranse entre os 8 e os 16 graos con ventos que seguirán soprando de compoñente sur, con intervalos fortes no litoral e en zonas altas.

Tampouco variará o estado do tempo durante o xoves, xa que Galicia seguirá baixo a influencia das borrascas atlánticas, mantiendo os ventos intensos do sur cunha fronte activa pola noite. Ao longo do día os ceos permanecerán pouco nubrados en xeral, con entrada de nubes altas durante a tarde. Xa pola noite, as nubes baixas serán predominantes, con choivas na metade oeste de Galicia.

As temperaturas mínimas ascenderán lixeiramente e os termómetros moveranse entre 10 e 16 graos. O vento soprará de sur, con intervalos fortes tanto no litoral como en zonas altas.

De fronte ao comezo da fin de semana, Galicia seguirá na influencia desas borrascas atlánticas con probabilidade de precipitacións en toda a zona do litoral. As temperaturas non experimentarán cambios significativos