O 'bolo do pote' quenta os estómagos de centos de marinenses

Festa do Bolo do Pote © Concello de Marín

Máis de 1.000 racións do saboroso 'bolo do pote' preparáronse este domingo na Alameda de Marín, no marco da edición número 18 desta festa gastronómica.

O 'bolo do pote' é un prato típico da cociña popular galega, elaborado con fariña de millo mollada en caldo e que se acompaña no prato con chourizo e orella.

Os organizadores da festa, a asociación Pousos da Area, repartiron as racións deste prato coincidindo coa celebración no municipio da coñecida como Andaina dos Montes e Praias.

Nesta camiñada, que se impulsou a beneficio da Asociación Española Contra o Cancro, os participantes percorreron puntos emblemáticos de Marín como o Lago Castiñeiras, as fervenzas do río Neibó ou as praias do municipio.