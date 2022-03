Maica Larriba celebra o PSOE "soterre as diferenzas" e entre nunha etapa de "calma e pensamento sosegado"

Asemblea dos socialistas de Pontevedra no hotel Galicia Palace © PSdeG-PSOE de Pontevedra Maica Larriba, na asemblea dos socialistas de Pontevedra © PSdeG-PSOE de Pontevedra Yoya Blanco, Iván Puentes e Maica Larriba © PSdeG-PSOE de Pontevedra Nova executiva municipal do PSOE en Pontevedra © PSdeG-PSOE de Pontevedra

Co obxectivo de "soterrar o momento das diferenzas" e entrar nunha etapa de "calma, tranquilidade e pensamento sosegado", os socialistas de Pontevedra presentaron a súa nova executiva municipal que, como se confirmou este sábado, seguirá liderada por Maica Larriba.

"Estamos no bo camiño", destacou Larriba diante da asemblea que o PSdeG-PSOE de Pontevedra celebrou no Hotel Galicia Palace e na que a reelixida secretaria xeral pediu a todos os seus compañeiros "darnos as mans para continuar sementando éxitos".

O concelleiro Iván Puentes, en substitución de Tino Fernández, será o novo secretario de Organización dunha executiva que estará presidida polo histórico militante Benito Gama.

Haberá tres vicesecretarías ocupadas por Yeyo Pérez Agulla, que levará a área de Formación; a concelleira Yoya Blanco, que se encargará da de Turismo; e a parlamentaria autonómica Paloma Castro, que estará á fronte da de Igualdade.

O deputado Guillermo Meijón será secretario de Política Municipal e Relacións Institucionais e a senadora Marica Adrio e o concelleiro Marcos Rey serán secretarios executivos da mesma. Tino Fernández é membro nato da executiva como portavoz municipal do PSOE.

Eugenia Jorge Marinero será secretaria de Militancia e Acción Electoral; María Isabel Rodríguez, de Administración; Manuel Fariña, de Educación e Cultura; Héctor Santaló, de Deportes; Patricia Vilán, de Medio Ambiente; Pedro Hermida, de Xustiza; César Martínez, de Promoción Económica; e Fernando Baena, de Ordenación Territorial, Urbanismo e Vivenda.

A executiva complétase con Carmen Alfonso (Rural), Roxelio Pérez Poza (Memoria Histórica), Jesús Miguélez (Sanidade), Paloma Rodríguez (Política Social) e Jesús Iglesias (Comunicación). O resto das secretarías executivas serán para Víctor Pedreira, Christian Fernández, Margariña Valderrama, Laura Ramil, Pedro Vila e Sara Díez.

A secretaria xeral dos socialistas de Pontevedra amosouse "orgullosa e ilusionada" de encabezar un proceso de renovación cuxo principal obxectivo era o de "saír máis unidos, fortes e cohesionados", cunha executiva "na que todos nos podemos sentir moi ben representados".

Maica Larriba asegura que a nova estrutura do partido foi armada "a imaxe e semellanza" do proceso de integración que se levou a cabo a nivel provincial e na que "xuventude e veteranía están presentes de maneira activa, con voz propia, dun xeito que moitos partidos envexan".

"Incorporamos de xeito decidido novas enerxías que queren encher de vida o noso partido, ao tempo que mantemos o mellor da nosa esencia", sentenciou a líder da executiva socialista.