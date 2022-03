Os furtivos, cada vez menos 'invisibles' na costa galega

Centola e mexillóns intervidos polos Gardacostas de Galicia © Xunta de Galicia Servizo de Gardacostas de Galicia © Xunta

Desde hai anos, o furtivismo converteuse na principal preocupación do sector do marisqueo en Galicia. E iso que, segundo as autoridades, "temos menos furtivos que antes". Iso si, "son mellores e están profesionalizados" a través de infraestruturas "moi complexas".

Así o recoñece Lino Sexto, o home que desde hai trece anos dirixe o servizo de Gardacostas de Galicia que, xunto cos rescates "puntuais" que realizan no mar, encárgase de vixiar os máis de 1.600 quilómetros de costa galega, entre outras cousas, protexéndoa da actividade dos furtivos.

"Non é fácil vixiar toda a costa de Galicia", explica a PontevedraViva o responsable dos gardacostas galegos, "e máis tendo en cuenta a xente que somos". Actualmente hai 139 persoas neste servizo, aos que se suman persoal de diferentes empresas "que nos botan unha man en diferentes campos".

Pero facer fronte a unha área costeira tan ampla "é moito traballo para os que somos", polo que non queda máis remedio que "multiplicarnos e prestar atención aos puntos quentes que temos".

No nadal e ao principio do verán, como todos os anos, "nótase un repunte" nesta actividade ilícita porque, segundo lembra Lino Sexto, "os produtos alcanzan uns prezos que o fan moi atractivo".

Os gardacostas teñen, segundo o seu director, "dúas frontes continuas" que son a ría de Arousa, especialmente pola extracción ilegal de volandeira e zamburiña; ou a captura da centola en toda a costa, "sen esquecer o clásico furtivismo de praia" en zonas como Ferrol ou Cabo da Cruz, en Boiro.

Con respecto ao panorama actual, Sexto asegura que "prefiro ser optimista" ao apreciar que hai menos furtivos actuando nas costas galegas "e xa non ven aglomeracións de xente nas praias como antes". Ademais, incáutase cada vez máis material "o que significa que estamos a traballar de maneira máis seria".

Os que seguen esquilmando os bancos marisqueiros, engade o responsable dos gardacostas, "son os mesmos que xa estaban antes", pero agora son "xente profesionalizada con bos coches, equipos e embarcacións" que dedican todo os seus recursos "a isto e a outras actividades".

"Os mesmos que atopamos nisto sabemos que se dedican a outro tipo de desembarques e outras actividades ilícitas", afirma Lino Sexto, para quen ademais de seguir perseguíndoos a única forma de combatelos é a través da formación e a educación cidadá.

Entende que a sociedade "debe dar un paso adiante" e da mesma maneira que "non se compra carne a ninguén que vaia pola rúa tampouco se compren ameixas, zamburiñas ou vieiras", porque insiste en que "hai que saber sempre de onde vén, en que zona se colleu e en que condicións".

"Dáme vergoña este tipo de actividades, sóame a antigo, ao estraperlo. Como sociedade debiamos pasar páxina", subliña este dirixente, para quen "non estamos tan necesitados como para ter que roubar nas praias", un inaceptable costume que, recoñece, "é difícil de cambiar" se a xente "non deixa de comprarlle ao señorito que vén cunha bolsa de plástico para colocar percebes".

Ao traballo dos Gardacostas de Galicia, un servizo que depende da Consellería do Mar da Xunta de Galicia, súmase o que realizan os vixiantes das propias confrarías que, segundo sinala Sexto, "son conscientes de que a súa supervivencia está vinculada a que esta actividade se realice polos cauces legais".

Uns e outros saben que "temos que seguir apertando" para erradicar esta actividade tan arraigada na memoria de varias xeracións. Ven aos nenos como a "gran esperanza" se se lles inculca a necesidade de protexer os recursos naturais "para que isto quede como un mal recordo e unha cousa do pasado".