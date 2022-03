A Fundación A.M.A. fai entrega dun millón de euros ao Padre Ángel para socorrer os refuxiados ucraínos

O Padroado da Fundación A.M.A. acordou responder á petición de axuda urxente que lle solicitou a Fundación Mensajeros por la Paz coa doazón dun millón de euros para o labor humanitario de atención a miles de refuxiados ucraínos, tanto dentro como fóra daquel país.

A Fundación Mensajeros por la Paz, co Padre Ángel á cabeza, está a axudar a socorrer os máis desfavorecidos nas fronteiras e tamén dentro de Ucraína, porque xa son moitas cidades sen luz, sen auga e sen alimentos.

É estremecedor ver as imaxes deses nenos chorando con medo, rapaces aterecidos de frío en brazos dunhas nais co terror e a congoxa na mirada, deambulando por unhas rúas cheas de destrución en busca dun lugar seguro.

Son escenas tremendas ante as que non debemos permanecer impasibles, e por iso a Fundación A.M.A. quixo contribuír, na medida do posible, a paliar a traxedia que están a vivir os cidadáns ucraínos.

A Fundación A.M.A. está financiada ao cen por cento por A.M.A., a mutua dos profesionais sanitarios, que reverte os seus beneficios nos seus mutualistas; eles son os verdadeiros responsables desta axuda humanitaria.

A Fundación A.M.A. desenvolve cada ano ao redor dun centenar de iniciativas solidarias, ademais de ser o referente na formación dos profesionais sanitarios mediante a concesión de bolsas e a entrega de importantes premios científicos. Actividades todas elas encamiñadas a conseguir un mundo e un futuro mellor para todos.

A colaboración coa Fundación Mensajeros por la Paz e o seu fundador, o Padre Ángel, resulta unha obrigación moral para a Fundación A.M.A. que asume con orgullo. Xa hai 7 anos tamén contribuíu coa doazón doutro millón de euros, naquela ocasión para o programa de axuda aos refuxiados sirios.

Fronte a traxedias como estas a Fundación A.M.A. aposta pola vida, a solidariedade e a paz no mundo.