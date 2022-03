O orzamento de Ponte Caldelas para este ano ascende a 4,1 millóns de euros

O Concello de Ponte Caldelas xestionará no ano 2022 un orzamento que alcanza os 4.120.204 euros. O incremento de ingresos con respecto a 2021 é de 200.000 euros debido ó incremento de poboación que o municipio mantén dende os últimos catro ano.

Para 2022 o concello mantén a liña de conxelación de impostos como xa leva facendo nos últimos sete anos, onde tamén se eliminaron máis dunha ducia de tasas co beneficio que iso supón para a veciñanza.

O alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, destaca que "2022 será un ano histórico en investimentos para o municipio", pois o investimento previsto para melloras nos 33 lugares do rural ascende ata os 1,2 millóns de euros, "mentres no casco urbán faranse tres importantes obras que mellorarán notablemente a calidade de vida dos veciños" como son: a remodelación da Praza de Frei Antonio Orge (fronte ó Supermercado Día), a construcción do aparcadoiro central (detrás da Ludoteca Municipal) e a mellora da Rúa Lepanto.

Por outra banda, o orzamento de 2022 contempla a reducción da partida de Emerxencia Social en 10.000 euros, pasando de 35.000 a 25.000 euros. A reducción débese a que durante os dous últimos anos non se consumiu a partida establecida. Para Díaz, este é un "termómetro que demostra que en Ponte Caldelas cada vez hai menos familias que precisen axuda porque hai máis traballo".

O Concello de Ponte Caldelas rematou o ano 2021 cun saldo de 115.790 euros nas súas contas bancarias e leva a recoñecemento de crédito 305.000 euros de facturas que quedaron sen partida ou se presentaron fóra do exercicio fiscal.

"Cos nosos erros, cos nosos acertos, seguimos traballando para mellorar Ponte Caldelas e a calidade de vida dos seus veciños. Ponte Caldelas merece ser un concello do século XXI e que todos os seus veciños sexan tratados por igual", indica o alcalde de Ponte Caldelas.