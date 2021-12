A área sanitaria chega a fin de ano con 5.581 casos de covid-19 tras 724 novos contaxios

2021 termina na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés marcando un novo récord no número de contaxios detectados no mesmo día. Ata 724 novos infectados afloraron desde onte, elevando a 5.581 os casos activos por covid-19, 588 máis que onte.

Os pacientes máis graves son os 11 que se atopan ingresados na UCI de Montecelo, un máis que este xoves, o que volve situar a esta unidade de coidados críticos por encima da súa capacidade máxima, fixada en dez prazas.

A maiores, os tres hospitais da área sanitaria manteñen ingresados en planta a outras 34 persoas. Hai 23 en Montecelo, cinco no Hospital do Salnés e seis no QuirónSalud Miguel Domínguez de Pontevedra.

O resto dos que contraeron o virus, outras 5.536 persoas, atópanse illadas nos seus domicilios e baixo supervisión médica.

Desde o inicio da pandemia 23.821 pacientes da área sanitaria superaron a covid-19, 134 nas últimas 24 horas, e rexistráronse 228 falecementos asociados ao virus.

En canto á realización de probas PCR, fixéronse na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés un total de 362.875, 2.356 nas últimas horas. A elas súmanse as 181.331 probas de antíxenos e outras 115.297 probas de detección da covid-19.

INCIDENCIA EN GALICIA

O número de casos de coronavirus en Galicia, pola súa banda, é de 41.800, 4.891 máis que o día anterior. Deles, 7.466 son da área da Coruña, 3.556 da de Lugo, 4.423 da de Ourense, 5.581 da de Pontevedra, 10.403 da de Vigo, 7.936 da de Santiago e 2.435 da de Ferrol.

Do total de pacientes positivos, 50 están en UCI, 270 en unidades de hospitalización e 41.480 no domicilio. Por agora, en Galicia hai un total de 200.516 persoas curadas, rexistrándose 2.764 falecementos.

Desde o inicio da pandemia realizáronse en Galicia 3.308.201 probas PCR, 14.752 nas últimas 24 horas, que permitiron detectar 5.797 novos infectados.