Marga Caldas continuará á fronte do BNG de Poio

Marga Caldas resultou reelixida Responsable Local do BNG de Poio que, no seu novo Consello Local, contará con María Pousada como vice-responsable e a Andrea Ferrer como representante de Galiza Nova.

O novo Consello Local reforza a presenza de mulleres e de mocidade pero tampouco faltan integrantes con ampla experiencia como o concelleiro Xulio Barreiro e o alcalde Luciano Sobral. Completan o órgano Alberte Fernández Silva, Josefa Rodrígue Otero, Francisco Acuña Casas, Martín Coego Pérez, Raquel Rodríguez Alonso, Xan Bautista Cambón Rodríguez, Marta Ferreiro Fernández e Ana María Casal Martínez.

Marga Caldas admitiu que esta equipa se enfrontará a un importante traballo e asegurou que levarán sempre a iniciativa de defender os intereses da veciñanza, facendo país desde o Concello e demostrando que o BNG ofrece o mellor proxecto para transformar o país e seguir mellorando Poio, afirmou.

Asegurou que a formación nacionalista conta cunha estupenda canteira para seguir desenvolvendo proxectos dinámicos e prósperos para Poio. Agradeceu a presenza de Sobral e Barreiro no Consello Local aos que cualificou de "referentes" e personalidades sen os que non se entendería o municipio actual.

O Consello Local iniciará unha rolda de contactos e reunións con entidades veciñais para presentar o seu proxecto e escoitar as demandas para buscar solucións. Caldas indicou que continuarán defendendo a sanidade pública no municipio coa reclamación dun novo centro de saúde co persoal sanitario necesario para atender á poboación.