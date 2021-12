Acordo para financiar a construción dunha senda fluvial no río Currás ao seu paso pola parroquia de Caleiro

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e o Concello de Vilanova de Arousa colaborarán na construción dunha senda fluvial no río Currás, ao seu paso pola parroquia de Caleiro.

A conselleira, Ángeles Vázquez, mantivo recentemente unha reunión co alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, para coñecer os proxectos de interese para o Concello e na que lle trasladou o compromiso con esta nova iniciativa.

Nese sentido, Vázquez Mejuto indicoulle a necesidade de que remita á Consellería o proxecto definitivo para tramitar o expediente necesario e determinar os termos da colaboración, co fin de facer realidade esta actuación o vindeiro ano.

A conselleira felicitou ao rexedor por apostar por proxectos que impulsen o turismo de natureza, co obxectivo de poñer en valor a riqueza que existe entre os muíños de Currás e o miradoiro de Monte Lobeira.

Por outra banda, no decurso da reunión a conselleira e o alcalde tamén abordaron a situación da futura planta de tratamento de biorresiduos que se construirá en Vilanova de Arousa. Ángeles Vázquez avanzoulle que as previsións sobre esta instalación son adxudicar as obras o vindeiro mes de xaneiro, polo que o ano 2022 será determinante para esta instalación, que é unha das pezas claves da rede de infraestruturas deseñada pola Xunta para axudar aos concellos na xestión do quinto contedor.

A planta de Vilanova, instalada no polígono de Baión, dará servizo a 26 concellos do chamado eixo atlántico sur e terá capacidade para tratar ata 15.000 toneladas ao ano de fracción orgánica de residuos domésticos e outras 7.000 de podas e restos de madeira.