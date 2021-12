Proxectan conexións directas en bus entre o Centro Penitenciario da Lama e Pontevedra con horarios adaptados ás visitas

Centro Penitenciario da Lama © Mónica Patxot

A Xunta de Galicia anunciou que reforzará as conexións actuais de autobús entre o centro penal da Lama e as cidades de Pontevedra e de Vigo. Estas conexións adaptaranse aos horarios de visitas ao persoal interno no centro.

Na actualidade, este recinto da Lama carece de servizos de autobús que conecten directamente con Pontevedra. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través da Dirección Xeral de Mobilidade, prolongará a liña que une a capital do Lérez co núcleo municipal da Lama ata a parada que se atopa situada nas instalacións da prisión.

Ademais, está previsto que os horarios se axusten ás quendas das visitas establecidas no penal para ofrecer un servizo adecuado. Para Vigo xa existía unha liña directa pero agora adaptaranse as horas de saída dalgúns das viaxes para mellorar a funcionalidade, segundo indica a Xunta de Galicia.

Con este novo sistema, o centro penal contará con doce frecuencias á semana na súa conexión con Pontevedra e catorce con Vigo. Desta forma, as persoas usuarias dispoñerán os mércores e venres dun servizo de ida, con chegada ás 14.05 horas, e un de regreso que se prestará baixo demanda, que sairá ás 19.05 horas, ao finalizar a quenda de visitas das tardes.

Os sábados e domingos estarán operativos dous servizos de ida, con chegada ao penal ás 10.35 e ás 14.05 horas; ademais de dous servizos de volta, saíndo do centro ás 14.50 e ás 19.05 horas. Os horarios establecidos desta forma permitirán aos visitantes acceder a vos quendas de locutorios das mañás e aos cara a cara durante as tardes.

Para realizar este deseño, a Xunta indica que contou coa participación das persoas responsables da prisión e recoller peticións particulares para incorporalas ao plan de mellora. Segundo os responsables do centro as cidades de Vigo e de Pontevedra son a orixe da maior parte das visitas, que chegan a ser de 200 nas quendas da fin de semana. Ante esta demanda, a Xunta indica que centrou os reforzos principalmente neses días.