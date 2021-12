Desarticulada unha organización criminal de tráfico de drogas afincada en Pontevedra e Ourense

Funcionarios de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria en Ourense, en colaboración con axentes da Garda Civil de Ourense e Pontevedra, e de Policía Nacional de Galicia, desarticularon unha organización criminal dedicada ao contrabando de substancias estupefacientes que estaba fincada nas provincias de Ourense e Pontevedra.

Como consecuencia das actuacións, foron detidos 11 integrantes desta organización, que importaba a droga e almacenábaa en garaxes de seguridade para a súa posterior distribución a diferentes traficantes da zona.

Segundo informan fontes oficiales da Axencia Tributaria, a operación, denominada 'Reditus', comezou a principios de xaneiro de 2021, tras ter o investigadores coñecemento da existencia dunha organización criminal que se dedicaba á importación (tráfico medio), almacenaxe e distribución de partidas de cocaína, heroína e haxix.

Durante os meses de xaneiro a marzo de 2021 realizáronse numerosos operativos conxuntos de vixilancia sobre algúns dos supostos membros da organización. Estas vixilancias permitiron a obtención de numerosos indicios delituosos, a identificación dos implicados e coñecer parte do modus operandi que levaba a cabo a organización para materializar a súa actividade criminal.

VEHÍCULOS CON DOBRE FONDO E GARAXES DE SEGURIDADE

O traballo operativo practicado e as diversas medidas de investigación solicitadas e autorizadas ao amparo do procedemento xudicial iniciado, así como outros datos obtidos a través da información de organismos de colaboración policial internacional, permitiron coñecer que esta organización dispoñía de varios vehículos alterados para albergar 'dobres fondos' ou 'caletas' para ocultar partidas de substancias estupefacientes e transportalas periodicamente por estrada ata Ourense.

Estas substancias almacenábanse temporalmente en dous garaxes de seguridade na cidade de Ourense, ata a súa posterior distribución en varios puntos do mesmo municipio, así como de Pontevedra, A Coruña, Lugo e León. De igual modo, dispoñían doutros garaxes de seguridade en Ourense e Pontevedra para a custodia dos vehículos que utilizaban para os traslados.

No marco da investigación acredítase como, no funcionamento do grupo criminal, estaban perfectamente compartimentadas e distribuídas todas as tarefas necesarias para materializar o tráfico e a distribución da droga.

De forma periódica, varios membros da organización viaxaban a Madrid, Sevilla e Pontevedra para recoller a droga, que transportaban nos vehículos preparados mentres outros en funcións de 'lanzadeira' e 'contra vixilancia' asegurábanlles o traxecto ata os garaxes de Ourense, onde almacenaban e desde os cales distribuían.

RESULTADO OPERATIVO

Finalmente, procédese á explotación da operación en tres fases, a primeira das cales se desenvolve o día 23 de decembro, coa detención en Ourense de L.M.G. e a imputación de V.C.T. e E.M.I., veciños de Ourense. Nesta fase, tras realizarse un rexistro de entrada en varias prazas de garaxe, incáutanse 43.000 gramos haxix, 2.700 gramos de marihuana, un vehículo e numerosos efectos vinculados cos ilícitos descubertos (anotacións, teléfonos móbiles, básculas de precisión, envoltorios…).

O día 8 de decembro procédese á detención de F. J. R. (xefe da organización), R. M. R e A. C. H. en Sanxenxo e incáutanse 5.500 gramos de heroína. Tamén se produce a detención en Ourense de M. J. R e A. M.E, aos que tras practicar rexistros en domicilios e garaxes sitos en Ourense, e Sanxenxo incáutanselles 229 gramos de heroína, 985 gramos de haxix, 3.200 euros, unha prensa hidráulica, unha envasadora, teléfonos móbiles e diversa documentación.

Finalmente, o 13 de decembro procédese á detención de J. N.O. e J.A. G., que son interceptados ao seu paso por Carballiño cando transportaban 4.600 gramos de cocaína, desde Pontevedra a Ourense para a súa entrega a outros dous membros do grupo (M.C.R. e C.S.R.), detidos posteriormente. Nesta última fase de explotación realízanse varios rexistros domiciliarios nos que se incautan 15.000 euros en efectivo, un vehículo e diversos efectos e documentación relacionada coas operacións fraudulentas.

Os detidos pasaron ao dispor do Xulgado de Instrución número 2 de Ourense, que decretou o ingreso en prisión do xefe do grupo e doutros seis membros da organización no Centro Penal de Pereiro de Aguiar (Ourense).

A operación contou coa participación da Unidade Operativa do Servizo de Vixilancia Aduaneira en Ourense; os Equipos de Delincuencia Organizada e Antidroga (EDOA) de Garda Civil de Ourense e Pontevedra e a Unidade Orgánica de Policía Xudicial da Comandancia da Garda Civil de Ourense; e a Unidade de Droga e Crime Organizado ( UDYCO) de Pontevedra e o Grupo de resposta especial contra o Crime Organizado (GRECO) de Policía Nacional en Galicia.