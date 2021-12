O Goberno apoiará con 2,1 millóns de euros a transformación do Camiño do Mar de Arousa nun destino turístico de referencia

O delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, anunciou que o Goberno apoiará con 2.116.000 euros en tres anualidades á transformación do Camiño do Mar de Arousa e Río Ulla nun destino turístico "de referencia, sostible e competitivo apoiado en medidas de eficiencia enerxética e dixitais".

A achega foi acordada polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, dentro do Plan Nacional Turístico, e servirá para financiar o Plan de Sostibilidade Turística neste destino que impulsa a Mancomunidade de Municipios do Salnés.

José Miñones desprazouse este mércores ata Meis, onde presentou este investimento xunto coa presidenta da Mancomunidade de Municipios do Salnés, Marta Giráldez, e a subdelegada do Goberno, Maica Larriba.

O Plan, baixo a denominación, "Posta en valor da orixe de todos os Camiños Xacobeos: Camiño do Mar de Arousa e Río Ulla", ten catro eixos principais: En primeiro lugar a "transición verde e sostible" (458.000 euros), neste apartado inclúese a humanización e mellora de accesibilidade nos roteiros, a restauración ambiental do entorno e a instalación de puntos de recarga de bicicletas eléctricas. A "mellora da eficiencia enerxética" (430.000 euros), que se adicarán a accións de renovación do alumeado público e instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos.

O terceiro eixo é a "transición dixital" (548.000 euros), instalarase sinaléctica turística dixital (Smart Tourism), ademáis dun sistema de conteo de visitantes e dotarase de rede wifi á zona; e por último a "competitividade" (680.000 euros), crearanse nove miradores orientados ao Camiño do Mar de Arousa e Río Ulla; financiarase un buque escola para sensibilizar á poboación escolar sobre os recursos da zona e a importancia do Camiño e ofertarase os "bautismos de mar", para iniciar aos visitantes na navegación a vela.

Nesta liña, inclúese o apoio a pemes para o desenvolvemento de produtos turísticos innovadores e a realización dun Congreso, xornadas de formación e outras accións de comunicación e sensibilización.