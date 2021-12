Renfe permite cambiar billetes sen custo engadido aos viaxeiros que deban estar en illamento por Covid

Renfe anunciaba este mércores 29 de decembro que facilita temporalmente o cambio de billetes sen custo engadido ante a situación sanitaria actual e o aumento dos contaxios por Covid. Os viaxeiros que teñan billete para viaxar entre o 29 de decembro e o 15 de xaneiro de 2022 en trens de Ave, Longa Distancia, Avant e Media Distancia e que non poidan realizar a súa viaxe por motivos sanitarios, ao ter que gardar illamento, poderán cambiar sen gastos extra a data do seu billete.

Renfe lembra que poden tramitar a súa solicitude de cambio a través das canles de postventa: a web https://www.renfe.com/es/es/ayuda, o teléfono gratuíto 900 878 333 e nas propias estacións, a través do libro de reclamacións. Todas estas peticións serán atendidas, aínda que a xestión das mesmas poderíase dilatar en función das solicitudes recibidas.

Ademais, nos seus servizos públicos, Renfe ampliou temporalmente a caducidade dos títulos multiviaxe Avant, Abono Tarxeta Plus e Tarxeta Plus 10 ata o 30 de xuño de 2022. Esta medida dá continuidade á ampliación dos títulos multiviaxe do servizo Avant, que se adoptaron, por primeira vez, o pasado día 17 de outubro de 2020 como consecuencia da crise sanitaria.