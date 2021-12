Nova edición do Programa integrado de Emprego da Fundación para Discapacidade Juan XXIII

A Fundación para Discapacidade e Emprego Juan XXIII comeza a cuarta edición do Programa integrado de emprego, aproveitando experiencia doutros anos e as alianzas empresariais con entidades pontevedresas para lograr o 38% de inserción laboral que se marcan como obxectivo e contribuír á mellora das posibilidades de atopar traballo para cada un dos 100 participantes previstos neste curso.

Trátase dun programa dun ano de duración financiado pola Xunta de Galicia, a través da Consellería de Emprego e Igualdade e o Servizo Público de Emprego do Estado, a través do que se traballará para analizar as competencias persoais e técnicas necesarias para que as persoas con discapacidade participantes melloren as súas posibilidades á hora de atopar unha ocupación laboral.

Trabállase a marca persoal, a intelixencia emocional, habilidades sociais e laborais, ademais de formar a cada participante en técnicas de selección, habilidades de procura de emprego utilizando internet, entre outras ferramentas.

Tamén se ofrece formación técnica axustada do catálogo de especialidades do servizo público de emprego do Estado, que permite obter a certificación oficial de formación profesional. As especialidades previstas son técnicas de limpeza e desinfección hospitalaria, limpeza e tratamento de superficies; prevención de riscos no sector da limpeza; manipulador de alimentos; condución de carretillas elevadoras; xestión básica de almacén; operacións básicas de caixa; habilidades sociais en atención ao cliente en vendas; silvicultura; técnicas de poda; produtos fitosanitarios e prevención de riscos laborais en maquinaria agrícola.

Para aquelas persoas con outros intereses pódense ofrecer técnicas de preparación a medida para o posto de traballo previsto. O programa ofrece un incentivo económico de sete euros cada vez que os participantes asistan a unha das accións previstas no programa. Existe unha bolsa de conciliación para cubrir gastos de manutención de persoas dependentes que se atopen ao cargo da persoa con discapacidade.

O proceso de selección atópase aberto ata o 15 de xaneiro. Para participar é necesario que a persoa interesada teña recoñecido un 33% de discapacidade polos Equipos de Valoración da Xunta de Galicia e estar rexistrado na oficina de emprego de Pontevedra ou de Cangas.

As persoas interesadas poden chamar ao teléfono 986 869 296 ou establecer contacto a través dos correos electrónicos: inclusion@fundacionjuanxxiii.es ou inclusionlaboral@fundacionjuanxxiii.es