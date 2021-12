Unha veciña de Cambados sofre queimaduras nunha man ao incendiarse a cociña da vivenda

Unha muller, de 37 anos de idade, sufría queimaduras na súa man dereita ao producirse un incendio na cociña da vivenda na que reside na rúa Alameda do centro urbano no municipio de Cambados.

O suceso producíase durante o mediodía deste mércores 29. Ata o lugar trasladábanse efectivos do Servizo de Emerxencias de Cambados que procederon a sufocar as lapas que afectaron a diversos mobles e á campá extractora da cociña, onde se orixinou o lume, segundo os servizos de emerxencias. A continuación ventilaron de maneira natural o piso. Minutos máis tarde, coa chegada dos Bombeiros do Parque do Salnés, procedíase á ventilación mecánica da vivenda.

A propietaria que se atopaba cos fillos na casa no momento do incedio, ademais das queimaduras na man, tamén foi trasladada ao Punto de Atención Continuada de Cambados por inhalación de fume. Ata o lugar tamén se desprazou unha patrulla da Policía Local.