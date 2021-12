A mobilización contra o Parque Eólico dos Cotos será o domingo 9 en Carballedo

Asemblea veciñal para analizar o parque eólico dos Cotos © Cristina Saiz

O alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, acaba de presentar ante a Subdelegación do Goberno en Pontevedra a comunicación previa para lograr a autorización para a mobilización veciñal convocada para o domingo 9 de xaneiro ás 12 do mediodía na Chan de Carballedo contra a posta en marcha do Parque Eólico dos Cotos.

Asemade, o alcalde de Cerdedo-Cotobade remitiu unha dura carta á directora xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, Paula Uría Traba, na que lle recrimina o momento elixido para sacar a exposición pública a modificación do proxecto presentado pola empresa promotora do parque eólico en plenas datas de Nadal "cando non facía falla tanta présa xa que o Goberno de España acaba de aprobar unha moratoria ata xaneiro do ano 2023", reprochou Jorge Cubela.

O rexedor considera "innecesaria tanta présa xa que podería levar igualmente unha tramitación axeitada uns días despois de pasar as datas de Nadal e non ter que andar agora a correr coas dificultades que impoñen estes días onde hai máis problemas de disponibilidade por parte de todo o mundo", sinalou Cubela.

CUBELA CONVIDA TAMÉN AOS VECIÑOS E PONTE CALDELAS A MOBILIZARSE

Pola súa banda o alcalde, Jorge Cubela, manifestou o seu desexo de que esta primeira mobilización veciñal conte co maior número de persoas posibles e "non so das parroquias directamente afectadas como son as de Borela, Carballedo, Rebordelo e Loureiro senón tamén doutros lugares de todo o concello e mesmo dos veciños dos concellos veciños que, como no caso de Ponte Caldelas, tamén se verán afectados por este proxecto a través das liñas de evacuación de alta tensión que discorrerán por diferentes pobos deste municipio".

Cubela mantén un estreito contacto cos técnicos municipais e a empresa Tysgal, especializada en temas medioambientais, co fin de presentar en tempo e forma as alegacións correspondentes a este proxecto presentado pola firma enerxética que impulsa o proxecto do Parque Eólico dos Cotos.