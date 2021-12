Abanca entrega a Cáritas os 2.000 xoguetes recadados pola campaña 'Debuxar sorrisos'

Abanca entrega a Cáritas os xoguetes recadados pola campaña 'Debuxar sorrisos' © Mónica Patxot

Máis de dous mil xoguetes chegarán nos vindeiros días a familias que están en situación de risco de exclusión social.

Trátase dun lote doado por Abanca e Afundación e que as entidades Cáritas, Cruz Vermella, Asociación Dignidad Galicia e Fundación Madrina se encargarán de repartir entre as familias máis afectadas pola crise de doce localidades diferentes de Galicia, León, Asturias, Estremadura e Madrid, entre elas, Pontevedra. No caso desta cidade, os xoguetes foron entregados a Cáritas.

A directora territorial de Abanca en Pontevedra, Carmen Fernández, e a coordinadora da área de Comunicación de Afundación, Gloria Rodríguez, foron as encargadas de realizar a entrega a Concepción Vázquez, directora de Cáritas Pontevedra, organización que realizará a repartición dos xoguetes entre as familias máis desfavorecidas para que na festividade de Reis todos os nenos poidan vivir a ilusión de recibir un agasallo.

Os xoguetes foron adquiridos polo banco e a súa Obra Social con parte das doazóns realizadas polos seus empregados e clientes, así como por outras empresas e persoas interesadas en colaborar, no marco da campaña solidaria do Nadal 'Debuxar sorrisos', ás que despois se sumou unha achega institucional co obxectivo de que o maior número posible de nenos poidan recibir unha sorpresa o Día de Reis.

A outra parte das doazóns recibidas no marco da campaña solidaria destinarase á adquisición de produtos de alimentación para a Federación Española de Bancos de Alimentos, co obxectivo de contribuír a paliar as necesidades básicas daquelas familias que se viron especialmente afectadas pola crise económica que provocou a pandemia da covid-19.

'Debuxar sorrisos' é unha das accións solidarias postas en marcha polas entidades este Nadal, entre as que tamén destaca o programa de apoio social 'Cubertos Nadal', que inclúe a repartición de menús para menores vulnerables e as súas familias durante o período das vacacións escolares.