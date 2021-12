Os Reis Magos contestan ás peticións infantís con vídeos persoais en Cambados

Por segundo ano consecutivo, o Concello de Cambados púxose en contacto con Melchor, Gaspar e Baltasar para que respondan por vídeo ás cartas coas peticións infantís.

Aquelas persoas que queiran recibir a mensaxe Real deberán descargar o modelo de carta na páxina web do Concello ou a través das redes sociais do municipio. A data límite de entrega da carta está marcada para este mércores 29 de decembro.

Na misiva debe aparecer o teléfono dos pais ou dos titores legais. Eles recibirán a mensaxe das súas Maxestades de Oriente para que llo trasladen aos nenos.

No caso de que a carta non se poida entregar fisicamente en persoa, tamén se pode remitir á dirección de correo electrónico: olareismagos@gmail.com. A caixa de correos oficial atópase situada na xanela do edificio do Concello. Soamente este punto e o correo electrónico son válidos para recibir a resposta. Está previsto que os tres Reis Magos contesten con divertidos vídeos entre o 4 e o 5 de xaneiro aos pequenos, antes de que realicen a repartición dos agasallos.