Ferido de gravidade un condutor de 75 anos tras chocar cun camión cargado de animais vivos

Un condutor de 75 anos resultou ferido de gravidade despois de que o seu coche chocase contra un camión na mañá deste luns en Cerdedo-Cotobade.

Segundo informou o 112 Galicia, o sinistro ocorreu sobre as 10:15 horas, cando varios particulares contactaron coa central de emerxencias para alertar deste sinistro na N-541, sobre o punto quilométrico 63.

Nestas comunicacións, advertían de que un coche que circulaba en sentido Forcarei invadiu o carril contrario impactando contra o camión que transportaba pitos vivos e que non puido evitar arroialo.

Os bombeiros do Parque Intercomarcal, con base en Silleda, liberaron ao condutor que estaba atrapado no interior do vehículo e que presentaba feridas de consideración. Foi trasladado en ambulancia ata o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago.

Mentres tanto, outro camión desprazado ata o lugar do accidente recolleu aos animais que viaxaban no camión.