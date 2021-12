Actividades para divertirse co Nadal nos barrios

O mago Antón © Concello de Pontevedra

Durante este martes 28 a rúa Loureiro Crespo, o parque Amalia Álvarez, o Centro Sur, o Centro Leste e o Local social do Burgo converteranse en espazos para as actividades da programación destas festas por diferentes puntos da cidade do mesmo xeito que en varias parroquias.

O programa recolle os seguintes eventos nestes espazos:

• Loureiro Crespo. 12.00 horas e 17.00 horas Street Band Nadal

• Centro Histórico. 12.00 horas O Mundo do Circo

• Parque Amalia Álvarez. 16.30 Obradoiros de Nadal (baixo carpa), música e animación.

• Lérez. Local Social. 17.00 horas. Burbullas do Nadal

• Centro Sur. 17.00 horas. A luz do Nadal

• Cons - Mourente: Local social. 17.00 horas. Maxia Cómida O Rei Midas

• O Salgueiral - Bora. Local Social. 17.00 horas. O Soño de Fifo.

• O Burgo. Local Social. 17.00 horas. Vaia Frío!

• Centro Leste. Local social. 17.00 horas Un Nadal cheo de contos.

• Campañó. Local social. *Ás 19.00 horas. Alucina a cargo do mago Javier Muro

O Mago Antón continúa tamén ofrecendo no Paseo de Montero Ríos sete pases diarios abertos no seu Magomóbil a todos os públicos con entrada libre. É obrigatorio o uso de máscara.

Ademais, o Poboado Tempo de Nadal da Ferrería ofrece xa produtos de agasallo enfocados para o día de Reis. Ademais, as persoas que visiten este espazo poderán sacar imaxes para felicitar o Aninovo e deixar cartas ás súas maxestades Melchor, Gaspar e Baltarsar na caixa de correos que se atopa no poboado.