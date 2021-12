Falece dun infarto Emilio Sacarrera Ruza, socio fundador da discoteca La Luna

Emilio Sacarrera Ruza © Club Cisne Balonmano

"Hoxe é un día moi triste para La Luna. Esta mañá, por mor dun infarto de miocardio, faleceu Emilio Sacarrera Ruza, socio fundador da discoteca. Permaneceremos pechados ata novo aviso. DEP". Con este comunicado, os propietarios de La Luna trasladaban aos seus seguidores en redes sociais o falecemento do empresario pontevedrés que se producía este 25 de decembro.

Emilio Sacarrera tiña 71 anos. Estudara Electrónica en Madrid e, durante a súa carreira profesional, destacou pola súa habilidade na creación de salas de festas e discotecas. Tamén se encargaba do deseño de luz e de son tanto en programas televisivos como en diferentes espectáculos como o dos Rolling Stones cando actuaron en Madrid.

No 50 aniversario do Club Balonmán Cisne, en decembro de 2014, recibía a metopa do equipo pontevedrés, en agradecemento á súa colaboración durante a organización dos actos da entidade.

O seu corpo vélase na sala 3 do Tanatorio Pontevedra e está previsto un acto de despedida no salón de actos do tanatorio durante a mañá deste domingo 26.