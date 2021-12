As borrascas seguirán ata o mércores

A previsión para os vindeiros días que fan dende MeteoGalicia sinala que a nosa Comunidade seguirá na influencia das borrascas, con ventos de compoñente sur, temperaturas moi suaves e alta probabilidade de precipitación, especialmente na metade oeste. Será a partir do mércores cando irán entrando as altas presións, polo que se agarda tempo máis seco para a segunda metade da semana.

Polo tanto, non se agardan cambios significativos para o día de Nadal, con Galicia na influencia das baixas presións. Así, este sábado os ceos estarán parcialmente cubertos, con máis nubes ao oeste, e chuvascos máis frecuentes e intensos ás primeiras horas e que irán a menos co avance da mañá. As temperaturas continuarán sen cambios significativos, con lixeiros ascensos nas máximas. Os ventos soprarán de compoñente oeste, frouxos no interior, moderados na costa.

Galicia estará durante o domingo baixo a influencia dunha borrasca que se situará ó noroeste. Con esta situación, agárdase un día de ceos cubertos con precipitacións, máis persistentes pola tarde e ocasionalmente treboentas. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso, mentres que as máximas experimentarán un lixeiro ascenso. Os ventos soprarán do sur-suroeste, moderados pola mañá, fortes o resto da xornada.

O luns, a proximidade dunha borrasca ao norte de Galicia traerá unha xornada moi ventosa e de inestabilidade atmosférica. O día preséntase de ceos nubrados con chuvias localmente intensas, máis frecuentes pola mañá. As temperaturas mínimas ascenderán lixeiramente mentras que as máximas seguirán sen cambios. O vento en terra soprará do suroeste forte, con refachos moi fortes, e no mar forte en xeral, con intervalos moi fortes entre Bares e Fisterra.