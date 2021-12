Máis de tres mil casos activos na área sanitaria, que mantén chea a UCI de Montecelo

Por segunda xornada consecutiva, a área sanitaria de Pontevedra e O Salnés rexistrou máis de trescentos novos positivos. Os contaxios detectados nas últimas 24 horas foron 311. Isto sitúa en 3.010, 170 máis que onte, o número de casos activos por covid-19.

A UCI de Montecelo continúa, un día máis, ao límite da súa capacidade. Hai dez pacientes ingresados nesta unidade de coidados críticos.

A eles súmanse outras 38 persoas que están hospitalizadas en planta dos tres centros hospitalarios da área sanitaria.

Montecelo ten 29 pacientes ingresados en planta de hospitalización, mentres que outros cinco están no Hospital do Salnés e catro no QuirónSalud Miguel Domínguez.

O resto dos que contraeron o virus, outras 2.962 persoas, atópanse illadas nos seus domicilios e baixo supervisión médica.

Desde o inicio da pandemia 22.882 pacientes da área sanitaria superaron a covid-19, 141 nas últimas 24 horas, e rexistráronse 222 falecementos asociados ao virus. O último, un home de 88 anos no Hospital do Salnés, que presentaba patoloxías previas.

En canto á realización de probas PCR, fixéronse na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés un total de 348.258, 1.954 nas últimas horas. A elas súmanse as 172.808 probas de antíxenos e outras 114.191 probas de detección da covid-19.

INCIDENCIA EN GALICIA

O número de casos de coronavirus en Galicia, pola súa banda, é de 20.262, 1.598 máis que o día anterior. Deles, 3.325 son da área da Coruña, 1.505 da de Lugo, 2.619 da de Ourense, 3.010 da de Pontevedra, 6.190 da de Vigo, 2.696 da de Santiago e 917 da de Ferrol.

Do total de pacientes positivos, 50 están en UCI, 218 en unidades de hospitalización e 19.994 no domicilio. Por agora, en Galicia hai un total de 194.231 persoas curadas, rexistrándose 2.742 falecementos.

Desde o inicio da pandemia realizáronse en Galicia 3.209.598 probas PCR, 14.272 nas últimas 24 horas, que permitiron detectar 2.508 novos infectados.