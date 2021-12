Novo falecemento con covid na área sanitaria: un home de 88 anos no Salnés

Hospital do Salnés Cristina Saiz

Continúa o refacho de falecementos derivados da pandemia na área sanitaria durante esta semana. Nesta ocasión, a Consellería de Sanidade informaba da morte dun home de 88 anos, no Hospital do Salnés, que se converte na vítima 222 desde que se notifican os falecementos de pacientes con esta enfermidade na área sanitaria de Pontevedra-O Salnés.

A morte producíase o mércores pero ata este xoves 23, Saúde Pública non confirmou que o falecemento se producira cando o enfermo estaba infectado polo virus. A última morte se notifcou hai 24 horas e tratábase dun home de 90 anos que perdía a vida no Hospital Montecelo. Desde o inicio do plan de continxencia curáronse 22.741 persoas, 94 máis que na xornada de onte.

Tamén na mesma xornada do mércores producíanse outras dúas mortes de pacientes diagnosticados por coronavirus en Galicia: un home de 63 anos, que falecía no Hospital de Povisa en Vigo e unha muller de 53 anos, que perdía a vida no Hospital de Valdeorras, en Ourense.

Os tres contaban con outras enfermidades nos seus historiais clínicos. A cifra de falecementos desde o inicio da pandemia ascende a 2.742 en toda Galicia.