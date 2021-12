Suspenden as Badaladas de San Martiño debido ás novas medidas sanitarias

Caixa de correos para enviar cartas no Nadal © Concello de Poio

As novas medidas sanitarias derivadas do incremento de casos covid provoca cambios na programación de Nadal no Concello de Poio, segundo anunciaba este xoves a concelleira de Cultura, Raquel Rodríguez.

Por este motivo, suspéndense as Badaladas de San Martiño, previstas para o 30 de decembro. O comité clínico da Xunta de Galicia anunciou que non se permite a celebración de cócteles de pé. Esta decisión é incompatible coa degustación de produtos típicos como chocolate quente ou rosca, ademais das uvas neste evento. Raquel Rodríguez afirma que adaptar este acto ás limitacións provocaría que perdese a súa esencia.

Tamén se aprazará o espectáculo de maxia do 26 de decembro no Centro Cultural Xaime Illa de Raxó e o concerto que a Escola de Música tiña previsto ofrecer o 27 en Campelo.

O resto de actividades programadas mantéñense polo momento pero o equipo de goberno alerta de que se manterán pendentes da evolución da situación sanitaria e de novas medidas que se decreten cando se reúna, a próxima semana, o comité clínico. Raquel Rodríguez indica que a maioría das propostas realízanse ao aire libre e, en principio, 'Nadal sobre rodas' ou os talleres de 'Construíndo o Nadal' continúan en marcha.

Tamén está previsto que o recibimento aos Reis Magos, o 5 de xaneiro, mantéñase cun cumprimento das medidas de seguridade. Precisamente xa se atopan ao dispor da cidadanía as caixas de correos para depositar cartas para Papa Noel, os Reis Magos e o Apalpador, que visitará Poio na xornada do 27 de decembro. As caixas de correos atópanse repartidas na entrada da Casa do Concello; na Praza Alfredo Romay, en Samieira; en Costa Xiráldez, en Lourido; na Praza da Chousa, de Combarro; e no porto de Raxó. O modelo de carta pódese descargar na páxina web do Concello de Poio.

CAMPAÑA 'RECICLA O NADAL'

A concellería de Obras e Servizos Municipais, que dirixe a tenente de alcalde Chelo Besada, anuncia que se están repartindo mil exemplares dunha publicación gratuíta para animar á poboación para realizar un tratamento adecuado dos restos e do lixo que se acumulan nos domicilios durante estas datas do Nadal.

Os folletos animan a apostar por reducir, reutilizar e reciclar cunhas explicacións sinxelas, destinadas a toda a familia. Propoñen apostar por papel de reciclaxe para envolver os agasallos ou reutilizar adornos doutros anos. Tamén se establecen as directtrices sobre a utilización de árbores de Nadal unha vez finalicen as festas ou o tratamento de pilas e baterías.

Aquelas persoas que estean interesadas nestes exemplares poden recollelos na entrada ao Concello. A responsable do servizo lembra que o Concello conta cun Punto Limpo Móbil e con recollida a domicilio de voluminosos, que se pode solicitar a través do teléfono 986.771.185, de luns a venres, en horario de 9.00 a 13.00 horas.