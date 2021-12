As axudas Supera21 para a compra de ordenadores e investimentos en pemes, en vía de pagamento

Tino Fernández e Miguel Anxo Fernández Lores © Mónica Patxot Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra © Mónica Patxot Tino Fernández, tenente alcalde de Pontevedra © Mónica Patxot

O goberno municipal de Pontevedra deu a orde de pago de dúas das tres liñas de subvencións incluídas no plan Supera21, as destinadas á compra de computadores e aos investimentos realizados en pequenas e medianas empresas.

A terceira 'pata' deste programa, co que o Concello busca reactivar a economía local tras a crise provocada pola pandemia da covid-19, non tardará moito máis. As axudas para que pemes e autónomos sufraguen gastos correntes está na fase final de tramitación.

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, defendeu o "esforzo titánico" realizado pola administración municipal para impulsar estas axudas, non só en materia económica -1.852.000 euros entre os plans Supera20 e Supera21-.

As 2.400 solicitudes presentadas supuxeron un inxente traballo para uns funcionarios municipais "que o fixeron francamente ben", engadiu o tenente de alcalde, Tino Fernández, ante un volume de subvencións "inédito" en Pontevedra.

O interese por estas axudas provocou que se esgotase o crédito dispoñible para 2021, "o que demostra o éxito desta convocatoria", destacou o alcalde, e que saísen adiante "a pesar dous agoreiros", apuntou o dirixente socialista.

"Estamos orgullosos e convencidos de que esta é a senda que necesita Pontevedra", sinalou Fernández, que puxo en valor a "transversalidade" dun goberno municipal "sen compartimentos estancos" e que, asegurou, "dá os pasos que ten que dar".

Fernández Lores recoñeceu certo atraso na tramitación, que achacou ao interese do Concello de que estas axudas "deben chegar a quen máis o necesita", polo que houbo visitas aos solicitantes "para evitar fraudes" e requiriuse máis documentación a 400 deles.

Todo iso, explicou o rexedor, "demorou a resolución máis do que nos gustaría", pero o Concello autorizou xa o "pago ordenado" destas axudas a máis de mil beneficiarios.

"Tiñamos un plan e cumprimos", subliñou o alcalde de Pontevedra, que avanzou que para 2022 non está previsto manter estas axudas, pero aclarou que, de ser necesaria unha nova convocatoria, o goberno municipal "buscaralle encaixe".