Aberto o prazo de reserva de stands no Recinto Feiral para a XVIII edición de Stock Pontevedra

O Centro Comercial Urbano Zona Monumental reservou o Recinto Feiral de Pontevedra para os días 4, 5 e 6 de febreiro de 2022 co obxectivo de celebrar a décimo oitava edición de Stock Pontevedra. Desta forma, un ano máis, este espazo converterase nun gran centro comercial con 4.500 metros cadrados de exposición.

Esta feira de comercio local conta con moito seguimento na cidade e os establecementos e empresas que participan ofrecen á venda produtos que se atopan en stock, oportunidades e ofertas especiais para os clientes que se achegan pola feira.

As dúas terceiras partes dos comerciantes participantes deberán exercer a súa actividade no municipio ou na comarca de Pontevedra, segundo esixe a Xunta de Galicia. A CCU Zona Monumental indica que poderán participar nesta edición todos aqueles pequenos comercios que estean dados de alta no imposto de actividades económicas nos epígrafes de sector de comercio; estar dados de alta no censo de actividades económicas en venda polo miúdo. Ademais deberán ter un establecemento aberto ao público; poñer á venda produtos propios do seu establecemento a un prezo ou nunhas condicións máis vantaxosas para os consumidores, quedando a elección do propietario do comercio a porcentaxe de desconto ou a oferta que aplica durante a feira.

Os establecementos asociados ao Centro Comercial Urbano Zona Monumental e AEMPE contarán cun 25% de desconto. Aquelas persoas interesadas que precisen de máis información poden solicitala a través do teléfono 685.896.569 ou no correo electrónico: info@ccuzonamonumental.es