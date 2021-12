O Supremo condena a Sanxenxo a pagar 9,9 millóns aos Rocafort pola leira e o vial de As Cunchas

O Tribunal Supremo desestimou os recursos de casación interpostos polo Concello de Sanxenxo e a Xunta de Galicia contra a sentenza sobre o pago de 9,9 millóns á familia Rocafort pola leira e o vial de As Cunchas.

A sentenza é firme e ratifica o prezo xusto da súa expropiación fixado, nunha sentenza anterior, pola Sala do contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, na que tamén se desestimaba o recurso do Concello e estimábase parcialmente as reclamacións da familia Rocafort sobre o valor da leira.

O Concello admitía o pago aos propietarios de 3,6 millóns por outra sentenza firme previa. De feito, a administración local xa pagou a metade nos últimos dous anos. Agora, suma outros 6,3 millóns de euros ata completar un total de 9,9 millóns de euros pola expropiación desta parcela de 1.750 metros cadrados máis outros 728 do vial da rúa, situada nas proximidades do paseo de Silgar.

No ano 1990 a parcela foi cualificada como zona verde ao ser a parte sobrante dunha superficie maior na que a familia Rocafort construíu dez edificios. O primeiro deles, Villa Vicaño, ten a entrada principal pola Rúa dás Cunchas un vial que a propia familia habilitou para dar acceso á propiedade.

A licenza é de 1974 e o Concello entendía que dita vía é pública, entre outras razóns porque a familia Rocafort vendeu unha parcela para construír outro edificio cuxa única entrada é por esa mesma rúa e tamén está a cafetería California na rúa das Cunchas. Non poderían ter licenza se o vial non fose público, segundo argumentaba o alcalde, Telmo Martín.

Con todo estes viais foron considerados de titularidade privada xa no ano 2018 polo Tribunal Supremo ao atoparse a nome da familia no rexistro.