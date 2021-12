Os fogares mellor iluminados para o Nadal de Vilaboa empezan a recibir o seu premio

Gañadores do Concurso de Iluminación de Nadal de Figueirido © Concello de Vilaboa Gañadores do Concurso de Iluminación de Nadal de Figueirido © Concello de Vilaboa

O Concello de Vilaboa desvelará esta semana o nome dos finalistas do Concurso de Iluminación de Nadal convocado para todas as vivendas do municipio, pero este luns xa recibiron o seu recoñecemento os primeiros fogares que se prepararo para estas dasta cunha decoración especial, os de Figueirido.

Así, o alcalde de Vilaboa, César Poza, participou na entrega de premios do Concurso de Iluminación de Nadal organizado pola asociación de veciños de Figueirido, no que colaboraron a comunidade de montes desta parroquia e o Concello.

Despois de que o xurado visitara as vivendas inscritas neste concurso, que esta ano alcanzou a súa cuarta edición, resultaron gañadores Lupe Braña, Andrea Boullosa e José Juncal, que recibiron unha cesta con produtos de Nadal.

Esta iniciativa dos veciños de Figueirido foi ampliada este ano polo Concello a todo o término municipal, coa convocatoria dun concurso no que se inscribiron unha ducia de fogares. Os gañadores coñeceranse antes da Noiteboa.