Tráfico inicia unha campaña de prevención de atropelos nas estradas da provincia

A Xefatura da Dirección Xeral de Tráfico (DXT) inicia este luns na provincia unha campaña informativa de prevención de atropelos nas estradas.

Durante esta campaña informativa e de prevención axentes do Subsector de Tráfico da Garda Civil da provincia repartirán 500 chalecos de alta visibilidade e reflectores a aqueles peóns que se despracen polas vías sen facer uso deles, así como aos condutores que abandonan os seus vehículos para facer algunha xestión ou trámite.

Dentro da Estratexia de Seguridade viaria 2011-2020 da DXT se identifica como obxectivo prioritario a protección do usuario máis vulnerable, por iso esta campaña especial de prevención de atropelos na estrada ten como obxectivo concienciar aos peóns e ao resto de usuarios cos que conviven sobre a importancia de facerse ver na estrada e asegurarse así de que son vistos polos condutores de vehículos.

Non obstante, o fin último é fomentar o uso destes elementos reflectores nos peóns e consolidar un hábito de comportamento seguro na súa mobilidade.

Os condutores teñen a obrigación de levar as luces do vehículo acendidas en caso de pouca luminosidade ou de meteoroloxía adversa xa que tamén deben facerse visibles aos demais usuarios da vía, e moderar a velocidade en zonas de movementos de peóns (travesías, carreiros, zonas con casas, etc.).

Os estudos de accidentalidade indican que a 80 km/ h, en caso de atropelo, falece o 95%; a 50 km/ h, o 50%; e a unha velocidade de 30 km/ h, o 5%. Se se ten en conta a idade avanzada do atropelado, estes datos aínda poderían agravarse máis.

10 ACCIDENTES MORTAIS NOS ÚLTIMOS TRES ANOS

Na provincia de Pontevedra no ano 2019 producíronse en vía interurbana 5 atropelos mortais a peón, representando o 25% dos peóns atropelados en Galicia. No 2020, o número de peóns atropelados nestas vías con resultado mortal foi de dous e no que vai de ano, a nivel provincial, en vía interurbana ou travesía, producíronse 3 atropelos mortais.