Previr condutas adictivas con e sen substancia, obxectivo de Cuntis, Barro, Campo Lameiro, Moraña e Portas

Os rexedores de Cuntis, Barro, Campo Lameiro, Portas e Moraña queren poñer freo ás condutas adictivas © Concello de Cuntis

Os alcaldes de Cuntis, Barro, Campo Lameiro, Portas e Moraña mantiveron un encontro este venres 17 para sentar novas bases e potenciar a coordinación e traballo dos cinco municipios para aplicar o proxecto de prevención das condutas adictivas no ámbito local. Trátase dun proxecto que leva en funcionamento desde 2007.

Durante a reunión fíxose balance das actividades emprendidas durante os dous últimos anos. Ademais revisouse a situación epidemiolóxica das condutas adictivas e afianzouse a coordinación no futuro coa aposta pola prevención deste tipo de condutas xa sexan relacionadas co consumo de substancias estupefacientes ou non, como é o caso da ludopatía . O obxectivo, segundo expoñen, é reducir a incidencia destes hábitos e rebaixar a mortalidade, morbilidade e outros problemas psicosociais relacionados con estas condutas.

Os Concellos entenden que se trata dun dos principais problemas aos que se enfronta a sociedade actual e afecta, de forma directa ou indirecta, á saúde e ao benestar de millóns de persoas. Para continuar con este proxecto teñen previsto asinar un novo convenio de colaboración que se mantería activo entre 2022 e 2025. Este convenio realizarase aproveitando a próxima convocatoria de subvención para estes casos por parte da Consellería de Sanidade, prevista para o próximo ano.