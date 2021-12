Detido o responsable dun punto de distribución polo miúdo de marihuana, cocaína e haxix

A Policía Nacional e a Policía Local de Pontevedra, nunha intervención conxunta, desactivaron un punto de distribución de substancias estupefacientes: marihuana, cocaína e haxix e detiveron ao responsable como presunto autor dun delito contra a saúde pública, un veciño de Pontevedra, de 34 anos de idade, con antecedentes policiais.

Segundo informaron fontes oficiais da Comisaría da Policía Nacional, as investigacións iniciáronse a mediados do mes de marzo, tras recibirse informacións no grupo uno de Udyco da Policía Nacional sobre a localización de distintos puntos de venda polo miúdo nas localidades de Pontevedra e Poio polo que se acorda coa Policía Local de Pontevedra, GRUPO SAI, larealización dunha operación conxunta.

A partir a aí inícianse durante estes meses unha serie de vixilancias coordinadas entre ambas as Institucións onde se logra determinar tanto a identidade do vendedor como as localizacións exactas dos puntos negros de venda de substancias, realizándose diversas incautacións de substancias estupefacientes de diferentes índole: cocaína, haxix e marihuana.

En relación cos puntos de venda, púidose determinar que existía un domicilio na localidade de Poio e outro domicilio na localidade de Pontevedra, ademais dun local de lecer de próxima apertura que podería ser utilizado polo investigado para diversificar tanto as vendas de substancias como os lugares de distribución.

Tras a obtención de probas sólidas contra a persoa responsable das vendas, solicitouse ao Xulgado de Instrución de Garda de Pontevedra as pertinentes entradas e rexistros nos respectivos emprazamentos investigados.

Unha vez autorizados os rexistros, coordinouse un dispositivo conxunto entre a UDYCO UN e o GRUPO SAI da Policía Local de Pontevedra, onde se produciu a detención do investigado, realizando posteriormente os tres rexistros autorizados pola Autoridade Xudicial dando como resultado final as seguintes aprehensións: 1,5 quilogramos de haxix, 205,31 gramos de marihuana,10 gramos de cocaína, 20 pastillas de MDMA, 1 Patinete Eléctrico co que realizaba os seus desprazamentos, 5 básculas precisión, un terminal móbil e 1.650 euros en efectivo.