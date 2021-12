O PP denuncia unha "deficiente xestión" dos servizos sociais que provoca listas de espera de catro meses e baixas encadeadas do persoal

Un administrativo con praza como titular colleu unha baixa laboral, o substituto que o cubriu volveu collerse a baixa e o terceiro en ocupar o posto, o substituto do substituto, volveu causar baixa. Son tres baixas encadeadas en moi pouco tempo e ocorreron, segundo denunciou o PP de Pontevedra, no departamento municipal de Servizos Sociais.

Esta situación, un "exemplo real", utilizárona este venres as concelleiras do PP Pepa Pardo e Silvia Junco para falar da "xestión deficitaria en materia de persoal" neste departamento, que está a afectar tanto aos funcionarios que traballan no servizo como aos usuarios.

Como exemplo do impacto nos funcionarios, falan das baixas encadeadas e, para falar de como afecta os usuarios, explican que se dan demoras de ata catro meses para conseguir unha cita e detectáronse atrasos nas resolucións da Renda Social ou o servizo de Axuda no Hogar.

Estes problemas atribúenos a dous concelleiros, a responsable de Persoal, Carmen Fouces, e o titular de Benestar Social, Marcos Rey. E aseguran que teñen un impacto tal na cidadanía que o 20% das queixas recibidas na Comisión de Queixas e Suxerencias son deste servizo.

Pepa Pardo e Silvia Juncocompareceron ante os medios este venres e mostraron un panorama que ven preocupante. Non dubidaron en falar da "precaria" situación dos Servizos Sociais ou de "colapso" derivado da sobrecarga de traballo e a falta de medios humanos.

As concelleiras do PP mostraron a súa preocupación por esta situación en plena pandemia da covid-19, pois a actividade "viuse incrementada de maneira frenética" como consecuencia da crise sanitaria, que afectou de cheo á crise social e económica.

Como exemplo da sobrecarga de traballo, explicaron que a cociente habitual por lei debería ser dun traballador social por cada 8.000 habitantes e, con todo, en Pontevedra é dun por máis de 10.000. Dáse esta situación, entre outros motivos, segundo o PP, porque catro das 12 traballadoras sociais de Pontevedra chegaron a estar de baixa ao mesmo tempo.

Ambas as concelleiras do PP pediron ao Concello que reforce de maneira inmediata o servizo, pois "necesitamos uns servizos sociais dotados de suficientes medios económicos, materiais e de forma especial recursos humanos".

Ademais, lembraron que xa hai un ano, en decembro de 2020, pediron ao Goberno local que destinase aos servizos sociais o 10% do orzamento municipal, pero a realidade é que a súa petición non foi atendida. Segundo aseguran, o gasto actual é do 4,5%. Piden que se retome esta idea para a elaboración dos orzamentos municipais para 2022.