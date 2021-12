A pandemia segue disparada con 195 novos positivos nun día e 43 pacientes nos hospitais

A evolución da pandemia da covid-19 continúa á alza na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, que este venres volveu a confirmar 195 novos positivos nun só día.

Segundo o último balance oficial do Sergas, con datos das seis da tarde do xoves, este venres hai 2.215 casos activos na área sanitaria, 110 máis que o día anterior, tras sumar 195 positivos e dar 85 altas a pacientes.

Do total de casos activos, 2.172 son pacientes sen síntomas ou con síntomas leves que se atopan no seu domicilio en corentena, pero outros 43 están ingresados nos hospitais da área sanitaria.

A situación nos hospitais é xusto a mesma que o xoves, a pesar de confirmarse a morte dun paciente que estaba ingresado en Montecelo. Trátase dun home de 66 anos que se converteu na vítima 214 da pandemia na área sanitaria.

Este venres hai 8 pacientes na unidade de Coidados Críticos do Hospital Montecelo e 35 pacientes ingresados en planta de hospitalización, 27 no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, 4 no Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez e 4 no Hospital do Salnés.

Desde o inicio da pandemia curáronse 22.077 pacientes e realizáronse 337.011 probas PCR, das que 1.466 efectuáronse nas últimas 24 horas.

SITUACIÓN EN GALICIA

A nivel autonómico, a Consellería de Sanidade informa este venres de que o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 14.346, 551 máis que na xornada anterior, tras detectarse 1.247 novos positivos nun día.

Do total de casos activos, 2.098 son da área da Coruña, 891 da de Lugo, 2.797 da de Ourense, 2.215 da de Pontevedra, 4.561 da área de Vigo, 1.248 da de Santiago e 536 da de Ferrol.

Do total de pacientes positivos, 277 están ingresados, 47 en UCI e 230 en unidades de hospitalización. Os 14.069 restantes están en illamento no seu domicilio.

En Galicia hai un total de 188.781 persoas curadas e houbo que lamentar 2.714 falecementos.

O número de PCR realizadas é de 3.135.023 e o número de dose de vacina contra a covid-19 administradas é de 5.502.896.