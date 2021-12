Demanda do PPdeG ao Concello de Pontevedra para que repoña o persoal da Unidade de Drogodependentes

Alberto Pazos, deputado do Grupo Popular, demandou este xoves no Parlamento de Galicia ao Concello de Pontevedra que cumpra coas "súas obrigas" e repoña ao persoal que atende a Unidade Municipal de Atención a Drogodependentes. O representante popular indica que a Xunta destinou a un profesional que se encarga da Unidade de Prevención do Suicidio para cubrir as baixas rexistradas na unidade municipal.

Respondía con esta crítica á petición do BNG no Parlamento para que o goberno galego resolva o problema de falta de persoal na Unidade de Prevención ao Suicidio de Pontevedra. Pazos alega que a orixe desa situación atópase no incumprimento das obrigacións asumidas polo Concello no convenio asinado coa Xunta para financiar esa Unidade de atención a persoas drogodependentes.

Aduce tamén que a Xunta achega todos os anos case 400.000 euros para financiar ese servizo e acusa o goberno local de Pontevedra de "non cumprir" o seu parte ao non repoñer ao persoal despois de que un dos psiquiatras do departamento xubilouse e o outro se atope de baixa.

Afirman que a Xunta se atopa á espera de que o Concello resolva esta situación para que o servizo de prevención ao suicidio volva abrir as súas portas.