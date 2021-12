As administracións animan ás empresas a que se comprometan con retos sociais e ambientais

O Foro Empresa Pontevedra organizou este xoves a II Xornada sobre a Responsabilidade Social Empresarial (RSE), que deu a coñecer a experiencia de varias empresas traballando con entidades de gran alcance social, buscando ademais a repercusión mediática para dar relevancia aos seus beneficios a nivel empresarial, social e da cidadanía en xeral.

A xornada foi inaugurada polo vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; a presidenta da Diputación, Carmela Silva e o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.

No seu discurso, Alfonso Rueda destacou a aposta da Xunta por axudar ás empresas para que se comprometan con retos sociais e ambientais como o cambio climático, a igualdade entre mulleres e homes ou a inclusión social. Por iso, sinalou a importancia de acadar unha economía competitiva e, ao mesmo tempo, sustentable e responsable.

O titular da Vicepresidencia primeira explicou que do que trata a RSE é de mellorar a competitividade e mellorar, ao mesmo tempo, a nosa sociedade. “Polo que afrontar eses desafíos aproveitando as sinerxías entre empresas e asociacións é, de seguro, unha fórmula de éxito”, afirmou.

Pola súa banda, a presidenta da Diputación, Carmela Silva, sinalou que "hoxe, sufrindo unha pandemia global, vivimos un cambio de paradigma que precisa un compromiso claro de toda a sociedade para mellorar a nosa vida" e destacou que "sen o compromiso das empresas non será posible construír unha sociedade modélica".

Neste sentido, afirmou Silva que "a empresa vai xogar o papel de construción e precisa que a política vaia ao carón neste cambio de paradigma". A presidenta provincial concluíu que "non é momento de confrontación senón de construír, colaborar con relacións leais para modernizar Galicia. Sóbranos talento: poñámonos a iso".

Por último, o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores instou ás empresas a "repercutir os seus beneficios na Cultura, no Deporte ou o Medio Ambiente" como parte dun "compromiso social" de apoio solidario a diferentes causas, pero non como "estratexia para mellorar a imaxe" nin tampouco como unha obra de "caridade" propia do século XIX.