Axentes policiais reciben formación para tratar e investigar os delitos de odio

A Comisaría Provincial de Pontevedra, do mesmo xeito que a da Coruña, convertéronse en escenario dunhas sesións formativas para os axentes da Policía Nacional co obxectivo de que coñezan as mellores fórmulas para tratar e investigar os denominados delitos de odio.

As xornadas desenvolvéronse en Pontevedra durante o día 15 e forman parte das actividades programadas desde a Secretaría de Estado de Seguridade no marco do Plan de Acción contra os Delitos de Odio.

Durante as sesións, especialistas nesta materia procedentes de distintas institucións trasladan coñecementos aos axentes para que aumenten o coñecemento e as capacidades para a mellora da resposta das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado ante un delito de odio.

Analizouse a definición deste tipo de accións, a lexislación actual, as consecuencias e o papel que deben exercer os axentes para a súa prevención, ademais das dificultades na investigación e a resposta que é precisa nestes casos. As persoas destinatarias destas xornadas son integrantes da Policía Nacional que, na súa actividade diaria, traballan con este tipo de infraccións cara a vítimas que forman parte de grupos étnicos, relixiosos, sexuais, discapacitados intelectuais ou calquera outro factor similar.