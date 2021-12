A Xunta realiza obras na escola infantil 'Casa do mar' de Marín por un valor de 37.000 euros

Escola infantil pública autonómica 'Casa do mar' de Marín © Xunta de Galicia

A Xunta realizou obras na escola infantil pública autonómica 'Casa do mar' de Marín por un valor de 37.000 euros.

O director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, visitou este mércores as instalacións, onde nestes momentos aínda se están a pintar as aulas e a cambiar as portas.

As actuacións neste centro xa comezaron no mes de agosto co arranxo dos xardíns exteriores. No interior, ademais do acondicionamento das aulas, tamén se está a cambiar a instalación eléctrica de todo o edificio. A escola infantil conta con catro aulas e unha capacidade para 61 nenas e nenos de 0 a 3 anos.

O director xeral comprobou o estado das obras e lembrou que o Goberno galego segue apostando por mellorar a calidade dos servizos de atención infantil e de conciliación para as familias. Neste sentido, lembrou que o vindeiro curso a gratuidade das escolas infantís para segundos fillos e sucesivos, que xa se aplica neste curso, ampliarase aos primeiros fillos tanto nas escolas infantís públicas, como privadas ou de iniciativa social.