O PP solicita á corporación o seu apoio unánime á familia de Canet de Mar que pediu clases en castelán

O Partido Popular de Pontevedra solicitará no próximo pleno municipal que a corporación mostre o seu "apoio unánime ao menor de 5 anos de Canet de Mar e á súa familia, ante a campaña de acoso e ameazas á que se viron sometidos polo só feito de solicitar que o seu fillo estude un mínimo dun 25% das materias en español".

A moción do PP fai referencia a que o Tribunal Supremo ratificou en novembro unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña en virtude da cal as escolas catalás debían impartir, como mínimo, un cuarto das materias en castelán.

Segundo indicou na moción o PP "desde entón asistimos atónitos a unha persecución inédita, un verdadeiro linchamento".

A sesión plenaria tamén abordará unha segunda moción do PP na que, de novo, solicita a reapertura ao tráfico da rúa Raíña Vitoria.

O concelleiro non adscrito Goyo Revenga tamén presentou unha moción pedindo a apertura da senda peonil entre Pontevedra e Marín.

A Xunta de Portavoces celebrada este mércores acordou que o pleno ordinario se celebrará o vindeiro mércores día 22 de decembro ás once da mañá.